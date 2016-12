15:03 - Una famiglia di 4 persone ha perso la vita a Piossasco, alle porte di Torino, in un incidente stradale nel quale è morta anche una quinta persona. L'auto su cui viaggiava la famiglia, il padre, di 47 anni, la madre, di 45, e i due figli, di 15 e 7 anni, è stata colpita in pieno, sulla provinciale 6, da un'altra vettura che procedeva in direzione contraria e sulla quale vi era solo il conducente, anch'esso deceduto.

Il grave incidente stradale, avvenuto all'alba, è stato causato da un giovane di 23 anni di Piossasco che era alla guida di una Fiat Stilo.



L'auto, che procedeva in direzione Pinerolo, ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente contro una Renault Megane Scenic su cui viaggiava la famiglia, residente a Cumiana.