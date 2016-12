I poliziotti si tolgono il casco: solidarietà con i cortei o fine turno?

22:19 - I poliziotti impegnati oggi a Torino nei servizi di ordine pubblico si sono tolti il casco perché "erano venute meno le esigenze operative che ne avevano imposto l'utilizzo". Lo precisa una nota della Questura di Torino, escludendo che il gesto - come ipotizzato da alcuni - fosse riconducibile a forme di condivisione della protesta. I video però che arrivano da Torino, Rho e soprattutto Genova, mostrerebbero un altro copione.

Nel video pubblicato dal Secolo XIX, non sembrano esserci dubbi: Carabinieri e manifestanti si baciano. Il clima sembra di fratellanza e reciproco rispetto.

Il video pubblicato dal "Fatto Quotidiano" mostra i minuti successivi agli scontri, in piazza Castello, a Torino. Alcuni agenti di Polizia compiono un gesto distensivo per allentare la tensione: si tolgono i caschi. La gente li applaude e urla: "Bravi, siete come noi".







Il video delle proteste di Torino, in zona Porta Susa:





Il video del corteo di Rho:





Il Siulp: "Gesto di solidarietà, la misura è colma" - "Quanto accaduto a Torino, a Genova e in tutte le altre citta', nonostante i soliti delinquenti professionisti del disordine che hanno dato sfogo alla loro indole criminale e violenta, senza pero' riuscire a separare il Paese (cittadini e poliziotti), merita un plauso a tutti quei colleghi di tutte le forze di polizia che oggi, in modo professionale e coraggiosamente hanno detto simbolicamente basta alla lontananza della politica governativa e dei palazzi del potere rispetto ai danni che stanno producendo contro le famiglie e i lavoratori di questo paese". Lo afferma in una nota Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia Siulp.