19 dicembre 2017 08:38 Piemonte, escursionista muore cadendo in un dirupo: ritrovato grazie al suo cane Gli occhi di Leon, che ha vegliato a lungo il suo padrone senza vita, illuminati dalle torce dei soccorritori hanno brillato e permesso lʼindividuazione della vittima

Non aveva la forza di abbaiare, mugolava in un lamento funereo, ma grazie ai suoi occhi che brillavano davanti alle torce dei soccorritori ha permesso agli uomini del Soccorso alpino speleologico Piemonte di ritrovare l'escursionista scomparso che giaceva senza vita in fondo al dirupo. Leon, un golden retriever, ha vegliato per ore al gelo il corpo del suo padrone, 56enne ligure, che ha perso la vita, probabilmente scivolando sul ghiaccio del sentiero, a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo.

Un'amicizia inseparabile tra Leon e il padrone escursionistaLeon e Marco Sgrimaglio erano inseparabili e il cane seguiva sempre il suo padrone appassionato esperto di montagna. A tradirlo, però, non è stata una vetta insidiosa, ma un semplice sentiero di montagna che aveva deciso di percorrere per portare a spasso il suo amico a quattro zampe prima di fare rientro in Liguria dopo un breve soggiorno nella casa di Limone. Valigie e auto erano pronte per la partenza, ma l'ultima passeggiata è stata fatale.