Pensionati alle Azzorre: "Così ci godiamo la vita"

Godersi la vita sulla spiaggia, baciati dal sole, mentre si mangia dell’ottimo cibo e si sorseggia un cocktail dissetante: è il sogno di molti. Per diversi pensionati italiani è diventato realtà. Non solo per scelta ma anche per necessità. Come raccontano Marinella e Beppe, due italiani di 72 e 77 anni, intervistati da Stasera Italia nella loro seconda patria: le isole Azzorre. Qui, in Portogallo, i pensionati non devono pagare tasse per i primi 10 anni, periodo dopo il quale la tassazione passa al 13%.



Ponte Delgada, la città dove la coppia risiede da 9 anni, a sentire i loro racconti sembra un piccolo paradiso nell’Atlantico (a poco meno di un’ora e mezza di volo da Lisbona): "Per l’auto, ogni anno paghiamo 31 euro di bollo e 140 di assicurazione", dice Beppe. Anche divertirsi costa meno: su uno dei corsi principali, lungomare, un caffè costa 60 centesimi e un pranzo con il migliore pesce delle Azzorre non più di 20 euro a testa.