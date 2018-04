Pasqua, Papa Francesco: "Dio sorprende, per dirla coi giovani fa un colpo basso"

Pasqua, Papa Francesco in piazza San Pietro per lʼUrbi et Orbi Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Ansa 5 di 23 Ansa 6 di 23 Ansa 7 di 23 Ansa 8 di 23 Ansa 9 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Ansa 15 di 23 Ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 Ansa 18 di 23 Ansa 19 di 23 Ansa 20 di 23 Ansa 21 di 23 Ansa 22 di 23 Ansa 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non te lo aspetti, Lui va e ti commuove", ha detto Bergoglio durante l'omelia in Piazza San Pietro per l'Urbi et Orbi. "La nostra fede nasce il mattino di Pasqua: Gesù è vivo! Questa esperienza è il nocciolo del messaggio cristiano", aveva scritto poco prima in un tweet. Per la benedizione si sono radunati circa 80mila fedeli.



"Le sorprese di Dio ci mettono in cammino subito, senza aspettare: così corrono per vedere Pietro e Giovanni. Corrono", ha sottolineato il Pontefice parlando della "fretta" di vedere la novità annunciata. "La gente corre e lascia tutto quello che sta facendo, anche la casalinga lascia le patate nella pentola. Le troverà bruciate ma l'importante è correre per vedere quella sorpresa, quell'annuncio".



"Le buone notizie si danno sempre di fretta", ha proseguito Papa Francesco. "Nel Vangelo c'è una persona uno che prende tempo, non vuole rischiare, ma il Signore è buono e lo aspetta con amore: sto parlando di Tommaso. Dio ha pazienza anche con coloro che non vanno così di fretta. Dobbiamo dunque domandarci: sono capace di andare di fretta, o rispondo sempre 'domani, domani vedrò?'". Bergoglio cita anche il caso dell'apostolo Pietro, "con la fede un po' mischiata al rimorso di aver rinnegato il Signore". E dunque a Pasqua ci sono "la sorpresa, l'annuncio, la domanda: E io? Io che? Tu che?", ha concluso il Papa prima di un minuto di riflessione.



"Fermiamo lo sterminio in Siria" - Il Santo Padre ha poi lanciato un appello per fermare lo sterminio in atto in Siria. "Oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. In questa Pasqua, la luce di Cristo illumini le coscienze di tutti i responsabili politici e militari, affinché si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso, si rispetti il diritto umanitario e si provveda ad agevolare l'accesso agli aiuti di cui questi nostri fratelli e sorelle hanno urgente bisogno".



Bergoglio ha invocato la pace anche per la Terra Santa, "ferita in questi giorni da conflitti aperti che non risparmiano gli inermi", per lo Yemen e per tutto il Medio Oriente, "affinché il dialogo e il rispetto reciproco prevalgano sulle divisioni e sulla violenza. Possano i nostri fratelli in Cristo, che non di rado subiscono soprusi e persecuzioni, essere testimoni luminosi del Risorto e della vittoria del bene sul male".



Messa blindata - In occasione della Messa di Pasqua celebrata dal Papa, Piazza San Pietro è stata blindata dalle forze dell'ordine. I controlli si sono dipanati attraverso due cerchi concentrici di verifiche attorno alla piazza. In una prima "area di rispetto" si mostrano i documenti: la zona, nell'area adiacente al Vaticano, è stata transennata con barriere mobili, pedonalizzata, con accesso riservato a personale autorizzato e residenti. Per arrivare a Piazza San Pietro bisogna oltrepassare ulteriori controlli attraverso i sette varchi di accesso all'area, controllati da agenti muniti di metal detector portatili. Per sorvegliare le strade della Capitale sono stati mobilitati diecimila agenti. Controlli anche nelle periferie e negli aeroporti.