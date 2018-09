Papa: "Salvaguardare migranti che rischiano vita in mare"

"Preghiamo affinché le acque non siano segno di separazione tra i popoli, ma di incontro per la comunità umana. Preghiamo perché sia salvaguardato chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro migliore". Lo afferma Papa Francesco nel suo Messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il Pontefice ha inoltre pregato affinché "la politica si dimostri responsabile verso migranti e clima".