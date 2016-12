Papa: "La famiglia è una risorsa, non terreno per battaglie ideologiche"

13:38 - La famiglia "non è un terreno sul quale combattere battaglie ideologiche", ma una comunità "che sa accompagnare, festeggiare e fruttificare". Lo ha detto il Papa, invitando a "riconoscere che la famiglia continua ad essere una grande risorsa". "Non esiste la famiglia perfetta - ha aggiunto il Pontefice - ma non bisogna avere paura dell'imperfezione, della fragilità, nemmeno dei conflitti; bisogna affrontarli in maniera costruttiva".

La famiglia, ha aggiunto papa Francesco, è il primo luogo dove impariamo a comunicare: tornare a questo momento originario ci può aiutare sia a rendere la comunicazione più autentica e umana, sia a guardare la famiglia da un nuovo punto di vista".



"La prima scuola di comunicazione è il grembo materno" - "Il grembo che ci ospita è la prima scuola di comunicazione, fatta di ascolto e di contatto corporeo, dove cominciamo a familiarizzare col mondo esterno in un ambiente protetto e al suono rassicurante del battito del cuore della mamma", ha sottolineato il Pontefice nel suo messaggio per la 49/ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali.



"Smartphone e pc non ostacolino la comunicazione" - "Oggi i media più moderni, che soprattutto per i più giovani sono ormai irrinunciabili, possono sia ostacolare che aiutare la comunicazione in famiglia", ha proseguito il Papa. "La possono ostacolare - ha spiegato - se diventano un modo di sottrarsi all'ascolto, di isolarsi dalla compresenza fisica, con la saturazione di ogni momento di silenzio e di attesa. La possono favorire se aiutano a raccontare e condividere".



"I media non usino cliché astratti o ideologie" - "I media - ha quindi osservato - tendono a volte a presentare la famiglia come se fosse un modello astratto da accettare o rifiutare, da difendere o attaccare, invece che una realtà concreta da vivere; o come se fosse un'ideologia di qualcuno contro qualcun altro, invece che il luogo dove tutti impariamo che cosa significa comunicare nell'amore ricevuto e donato".



"La Chiesa non lotti per difendere il passato" - "La famiglia più bella, protagonista e non problema, è quella che sa comunicare, partendo dalla testimonianza, la bellezza e la ricchezza del rapporto tra uomo e donna, e di quello tra genitori e figli". "Non lottiamo per difendere il passato - ha esortato - ma lavoriamo con pazienza e fiducia, in tutti gli ambienti che quotidianamente abitiamo, per costruire il futuro".



Sacra Rota, "sacramenti gratuiti, lo siano pure processi" - "I sacramenti sono gratuiti. I sacramenti ci danno la grazia. E un processo matrimoniale tocca il sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!", ha detto papa Francesco aggiungendo passi a braccio al suo discorso alla Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.