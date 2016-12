Papa: impegno contro crisi ambiente

Contribuire al superamento della crisi ecologica. E' l'invito fatto da Papa Francesco ai fedeli, esortandoli a partecipare alla Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, in programma il primo di settembre. "In comunione di preghiera con i nostri fratelli ortodossi e con tutte le persone di buona volontà - ha detto -, vogliamo offrire il nostro contributo al superamento della crisi ecologica che l'umanità sta vivendo".