19 maggio 2018 14:40 Papa Francesco: Paolo VI e Romero santi in Vaticano il 14 ottobre La canonizzazione nel corso del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani

Papa Paolo VI e mons. Oscar Arnulfo Romero saranno canonizzati in Piazza San Pietro il prossimo 14 ottobre, nel corso del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani. Lo ha comunicato papa Francesco durante il Concistoro ordinario pubblico per alcune cause di canonizzazione, svoltosi in Vaticano. Tra gli altri santi che verranno proclamati il 14 ottobre dal Papa ci sono i sacerdoti italiani Francesco Spinelli e Vincenzo Romano.

La figura di Paolo VINon era così scontato che Paolo VI e Romero fossero santificati lo stesso giorno. Ma è innegabile che queste due figure abbiano molto in comune. Papa Giovanni Battista Montini, "timoniere del Concilio", morto a Castel Gandolfo il 6 agosto 1978 e beatificato da papa Francesco il 19 ottobre 2014, ha dato il via a quel percorso - definito necessario da Bergoglio - della Chiesa verso la modernità.