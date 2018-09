Papa Francesco: no a muri e barricate, sono contro amore di Cristo

"Quando ci chiudiamo in noi stessi per paura degli altri, quando costruiamo muri e barricate, finiamo per privarci della buona notizia di Gesù che conduce la storia e la vita degli altri". Lo ha detto Papa Francesco durante la visita a Vilnius. "Abbiamo costruito troppe fortezze in passato, ma oggi sentiamo il bisogno di guardarci in faccia e riconoscerci come fratelli, di camminare insieme sperimentando con pace il valore della fraternità", ha aggiunto.