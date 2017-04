Papa Francesco: "Dio converta chi uccide e fabbrica armi"

Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 1 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 2 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 3 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 4 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 5 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 6 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 7 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 8 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 9 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 10 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 11 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 12 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 13 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 14 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 15 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano 16 di 16 Ansa Ansa Papa Francesco celebra la Domenica delle Palme in Vaticano leggi dopo slideshow ingrandisci

Prima di recitare l'Angelus, il Pontefice ha affidato al "Cristo crocifisso" anche le vittime dell'attentato a Stoccolma: "A Gesù che oggi entra nella Passione e alla Vergine santa affidiamo le vittime dell'attentato terroristico di venerdì in Svezia, come anche quanti sono duramente provati dalla guerra, sciagura dell'umanità".



"Gesù è in chi soffre, non in quadri e foto" - Durante l'omelia, Bergoglio ha detto che "Gesù non ci chiede di contemplarlo soltanto nei quadri o nelle fotografie, oppure nei video che circolano in rete. No. E' presente in tanti nostri fratelli e sorelle che soffrono per lavoro da schiavi, per drammi familiari, per malattie, per guerre e terrorismo, per gli interessi che muovono le armi e le fanno colpire. Uomini e donne ingannati, violati nella loro dignità, scartati".



"E questo Gesù, che accetta di essere osannato pur sapendo bene che lo attende la crocifissione - ha proseguito il Papa nella messa celebrata con 40 cardinali e 40 vescovi - non ci chiede di contemplarlo soltanto nei quadri o nelle fotografie, oppure nei video che circolano in Rete. Non è un altro Gesù, è lo stesso che è entrato a Gerusalemme tra lo sventolare di rami di palma e di ulivo. E' lo stesso che è stato inchiodato alla croce ed è morto tra due malfattori. Non abbiamo un altro Signore all'infuori di lui: Gesù, umile re di giustizia, di misericordia e di pace".