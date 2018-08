Papa: "Figli gay non vanno cacciati e aborto è problema umano"

Se un genitore scopre di avere un figlio omosessuale, "il silenzio non è mai un rimedio. Ignorare un figlio o una figlia con tendenza gay è una mancanza di paternità se voi non siete in grado, chiedete aiuto. Non cacciateli dalle famiglie". Lo ha detto Papa Francesco che ha poi affrontato anche il tema dell'aborto: "Noi non siamo contro l'aborto per un problema reglioso. E' un problema umano e va studiato dall'antropologia".