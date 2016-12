Papa alla messa di apertura del Sinodo: "Chiesa a porte chiuse tradisce se stessa"

Il Papa auspica "una Chiesa che insegna e difende i valori fondamentali, senza dimenticare che 'il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato'; e che Gesù ha detto anche: 'Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori'. Una Chiesa - ha aggiunto - che educa all'amore autentico, capace di togliere dalla solitudine, senza dimenticare la sua missione di buon samaritano dell'umanità ferita".



"Matrimonio per sempre non è un'utopia adolescenziale" - "Per Dio il matrimonio non è utopia adolescenziale, ma un sogno senza il quale la sua creatura sarà destinata alla solitudine! Infatti la paura di aderire a questo progetto paralizza il cuore umano", ha sottolineato il Papa nella messa di apertura del sinodo sulla famiglia. "Solo alla luce della follia della gratuità dell'amore pasquale di Gesù - ha aggiunto - apparirà comprensibile la follia della gratuita' di un amore coniugale unico e usque ad mortem".



"Obiettivo nozze non è vivere insieme, ma amarsi per sempre" - "L'obiettivo della vita coniugale non è solamente vivere insieme per sempre, ma amarsi per sempre!". "E' lo stesso disegno - ha spiegato Francesco - che Gesù nel Vangelo di oggi riassume con queste parole: 'Dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne'. Gesù, di fronte alla domanda retorica che gli è stata fatta, probabilmente come un tranello, per farlo diventare all'improvviso antipatico alla folla che lo seguiva e che praticava il divorzio come realtà consolidata e intangibile, ha sottolineato Papa Bergoglio - risponde in maniera schietta e inaspettata: riporta tutto all'origine della creazione, per insegnarci che Dio benedice l'amore umano, è Lui che unisce i cuori di un uomo e una donna che si amano e li unisce nell'unità e nell'indissolubilita'".



"Nulla rende felice uomo quanto un cuore che gli somiglia" - "Nulla - ha osservato il Papa nella messa di apertura del sinodo dei vescovi sulla famiglia - rende felice il cuore dell'uomo come un cuore che gli assomiglia, che gli corrisponde, che lo ama e che lo toglie dalla solitudine e dal sentirsi solo". "Dio - ha aggiunto - non ha creato l'essere umano per vivere in tristezza o per stare solo, ma per la felicità, per condividere il suo cammino con un'altra persona che gli sia complementare; per vivere la stupenda esperienza dell'amore: cioè amare ed essere amato; e per vedere il suo amore fecondo nei figli".



"Siamo tanto potenti e tanto soli" - "Oggi viviamo, in un certo senso, la stessa esperienza di Adamo: tanta potenza accompagnata da tanta solitudine e vulnerabilità; e la famiglia ne è l'icona. Sempre meno serietà nel portare avanti un rapporto solido e fecondo di amore: nella salute e nella malattia, nella ricchezza e nella povertà, nella buona e nella cattiva sorte. L'amore duraturo, fedele, coscienzioso, stabile, fertile - ha costatato il Pontefice - è sempre più deriso e guardato come se fosse roba dell'antichità. Sembrerebbe che le società più avanzate siano proprio quelle che hanno la percentuale più bassa di natalità e la percentuale più alta di aborto, di divorzio, di suicidi e di inquinamento ambientale e sociale".