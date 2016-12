4 ottobre 2014 Il Papa alla vigilia del Sinodo sulla famiglia: "Si ascoltino le angosce dell'uomo" Appello del pontefice ai padri sinodali davanti a 80mila fedeli accorsi in piazza San Pietro: "Confronto sia sincero e aperto" Tweet google 0 Invia ad un amico

20:05 - Alla vigilia del Sinodo sulla famiglia, Papa Francesco lancia un appello perché i padri sinodali abbiano "il dono dell'ascolto, non solo di Dio ma anche degli uomini. Delle loro gioie e delle loro angosce". Davanti a 80mila fedeli radunatisi in San Pietro, il pontefice ha poi invocato "la disponibilità a un confronto sincero, aperto e fraterno, che ci porti a farci carico degli interrogativi che questo cambiamento d'epoca porta con sé".

La storia della Chiesa, ha chiesto Bergoglio, "non ci racconta forse di tante situazioni analoghe, che i nostri padri hanno saputo superare con ostinata pazienza e creatività? Il segreto sta in uno sguardo. Perché, se davvero intendiamo verificare il nostro passo sul terreno delle sfide contemporanee, la condizione decisiva è mantenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo, sostare nella contemplazione e nell'adorazione del suo volto".



"Se assumeremo il suo modo di pensare, di vivere e di relazionarsi - ha concluso il Papa -, non faticheremo a tradurre il lavoro sinodale in indicazioni e percorsi per la pastorale della persona e della famiglia. Infatti, ogni volta che torniamo alla fonte dell'esperienza cristiana si aprono strade nuove e possibilità impensate".