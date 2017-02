Ong che salvano i migranti: due procure sospettano complicità con gli scafisti

Come rilevato da Frontex, l'agenzia governativa che si occupa di coordinare la sorveglianza dei confini europei, l'intervento delle navi solidali è cresciuto dal 5 per cento dei salvataggi al 40 per cento. Negli ultimi mesi del 2016, gli interventi delle Ong sono stati addirittura superiori a quelli condotti dalla sala operativa militare.



Alcune delle organizzazioni coinvolte come Medici senza frontiere hanno già negato collusioni con gli scafisti e precisato che i fondi utlizzati per coprire le spese di intervento sono del tutto puliti e arrivano da donazioni private. Ma secondo gli inquirenti, anche in assenza di lucro ci sarebbero profili da chiarire e dubbi sulla legalità di alcune Ong e sui loro rapporti con chi organizza i viaggi della speranza che partono dalle coste africane.



Come rileva sempre "Il Giornale", accanto alle sigle più famose come quella di Medici senza frontiere e Save the children, sono proliferate anche altre sigle più piccole come Moas, Boat Refugee Foundation, Jugend Rettet, Sea Watch, Sea-Eye e Proactiva Open Arms. Un totale di otto sigle che mettono in campo quattordici navi e un aereo che vanno ad affiancarsi ai mezzi militari italiani ed europei.