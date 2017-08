Omicidio stradale, in Italia più di un morto al giorno

Più di un caso al giorno di incidente stradale con esito mortale in Italia. Lo denunciano i dati della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri relativi al primo semestre del 2017 a quindici mesi dall'entrata in vigore della nuova legge sull'omicidio stradale. Gli incidenti stradali con esito mortale sono aumentati del 4.6% rispetto allo stesso periodo del 2016 (da 695 sono passati a 727).

"La campagna straordinaria di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, - ha fatto sapere la Polizia stradale - avviata a partire dal 2015 in 35 province ed estesa progressivamente in 80, ha visto l'impiego congiunto della Polizia Stradale e dei medici e personale sanitario della Polizia, per l'accertamento dell'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti o psicotrope tramite un nuovo protocollo operativo basato sulla effettuazione direttamente su strada, di test di screening sulla saliva".