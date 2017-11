Nuova minaccia Isis all'Italia: lupi solitari attacchino con le auto

Già il 19 dicembre 2016 un video rilanciato dai social jihadisti aveva come obiettivo l'Italia: tutto il filmato era infatti sottotitolato in italiano e una delle immagini che lo componeva era appunto quella che raffigurava un miliziano di spalle con in mano un coltello e la scritta "devi combatterli". Quello era un video di istruzioni su come compiere una strage con mezzi semplici, un'arma bianca o un mezzo di locomozione lanciato sulla folle.



Qualche ora prima, lo stesso Site aveva rilanciato un'altra inquietante minaccia, sempre via Telegram (la piattaforma social preferita dall'Isis): "Il canale raccomanda ai lupi solitari particolari obiettivi, dopo aver lanciato una minaccia esplicita nei giorni scorsi all'Italia, da colpire con dei veicoli, sia lì che in Belgio e Danimarca", ha scritto il Site.



Minacce anche a Papa Francesco - "Faremo vendetta", "saremo a Roma". Sono invece le frasi pronunciate da un estremista islamico filippino, in un video intitolato 'The Islamic State - Inside the Caliphate' girato a Marawi nelle Filippine e diffuso dal sito pro-Isis al-Hayat Media Center. Nel filmato si vedono tra l'altro dei militanti dai tratti asiatici, alcuni con il volto coperto, distruggere statue che rappresentano santi, madonne e crocefissi, cosi' come stracciare poster con l'immagine di Papa Francesco.



Massima allerta al Vaticano - Uno dei rischi più temuti è che, nel momento in cui il sedicente Stato islamico patisce le maggiori sconfitte militari della sua breve storia in Iraq e Siria, il gruppo possa decidere di nascondere la disfatta con attentati spettacolari contro obiettivi di grande risalto, come San Pietro. La Guardia Svizzera è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia anche terroristica, ha sottolineato il capo del contingente che difende il Papa nel corso del raduno delle guardie che si è tenuto in Svizzera. "Forse è solo una questione di tempo prima che un attacco del genere si verifichi a Roma. Ma siamo pronti anche a questo", ha assicurato il comandante Christoph Graf. "Non ci sono evidenze" ma l'attività di prevenzione è strettissima.