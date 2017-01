Nuova Maturità, per l'ammissione basterà la media del 6

Alla Maturità 2018 si potrà essere ammessi con la media del 6. Non sarà quindi richiesta la sufficienza in tutte le materie come avviene ora. E' quanto prevede lo schema del decreto sugli esami di stato arrivato sul tavolo dei parlamentari. Tra gli altri requisiti necessari per accedere all'esame, la partecipazione alle prove Invalsi, lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale.