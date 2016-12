Nuoro, paura per uno speleologo rimasto bloccato in una grotta

Uno speleologo di 45 anni è bloccato da mercoledì sera in una grotta nelle campagne di Siniscola ( Nuoro ), in seguito a una caduta nella quale è rimasto ferito agli arti . L'allarme è stato dato dopo le 22 da altri speleologi che erano con lui e che stavano affrontando la risalita dopo una giornata di esplorazione dentro la grotta. Difficili le operazioni di soccorso per trasportarlo all'esterno, potrebbero terminare stanotte o venerdì mattina.

L'uomo non è in pericolo di vita ma è impossibilitato a muoversi per via di alcune fratture a una gamba e a un braccio.



Probabilmente dovrà essere trasportato sott'acqua con le bombole attraverso un sifone. E dovranno intervenire i disostruttori del Soccorso alpino per allargare le pareti del budello tortuoso, dove si trova lo speleologo, per far passare la barella.