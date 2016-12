13 febbraio 2015 Neonata morta in ambulanza, la madre: "L'hanno portata via senza farmela vedere" Tania Laura Egitto affida a un post su Facebook il ricordo della piccola Nicole deceduta durante il trasferimento verso Ragusa: "Presto si avrà giustizia" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:44 - A 24 ore dalla morte della figlia appena partorita e deceduta in ambulanza mentre veniva trasferita a Ragusa vista la mancanza di posti disponibili all'ospedale di Catania, Tania Egitto scrive un breve e intenso post su Facebook e pubblica una foto in bianco e nero scattata al termine della gravidanza insieme al marito Andrea Di Pietro.

"Ci sono tanti tipi di amore e noi abbiamo avuto la fortuna di provarli tutti, il più grande è senza dubbio quello per i propri figli ed io e Andrea lo proveremo per sempre per la nostra piccola Nicole che fin da subito dentro me ci ha regalato una gioia immensa e un amore infinito", scrive Tania. La donna ora chiede che venga fatta giustizia e individuati i responsabili del decesso della piccola Nicole: "La nostra bambina non c è più. . .e non per cause naturali, ma per un errore umano, tanti errori umani...quello che dicono i TG è solo una parte di verità...ma presto si avrà giustizia, presto tutto verrà alla luce e la mia bambina avrà pace". Il post si chiude con un tenero ricordo della figlia: "Piccola mia tu vivrai per sempre nei nostri cuori.... ricorderò ogni piccolo movimento che facevi dentro me fino a poco prima della tua nascita eri e sarai per sempre la mia piccola ballerina scatenata.. Ti amo amore di mamma".