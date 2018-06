Napoli, uccide la madre a coltellate e si costituisce

Un uomo di 32 anni ha ucciso la madre, di 59, durante una lite e poi ha confessato il delitto costituendosi al commissariato di polizia di Pozzuoli , in provincia di Napoli . L'assassino ha colpito la donna in casa, utilizzando un corpo contundente e un coltello. Sembra che il 32enne soffrisse di depressione e fosse in cura per questo motivo.

Al momento del delitto sembra che l'uomo e sua madre fossero soli: il padre e un'altra figlia della donna, che vive in una villetta vicina dello stesso parco, non erano presenti. Si chiama "Sibilla Costa del Sole" il parco residenziale in cui è avvenuta la tragedia: uno dei complessi immobiliari più noti della zona, apprezzato per il suo panorama e per l'architettura delle numerose villette.



Due mesi fa nel comune di Qualiano, confinante con Pozzuoli, un 37enne sofferente di crisi depressive uccise la madre, per poi barricarsi in casa - nel trafficato corso Campano - con un fucile. Dopo nove ore di inutili trattative i reparti speciali dei carabinieri fecero irruzione nell'appartamento, riuscendo a catturare vivo l'omicida.