Napoli, trovato cadavere sui binari: è di un 16enne di Arzano | Giallo sulla morte

Ora però è giallo sulla sua morte: alcune telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre usciva dalla stazione della metropolitana e percorreva la galleria Garibaldi. Nella stazione centrale, però, non sarebbe mai entrato: non comparirebbe in nessuna delle tre telecamere posizionate agli ingressi e al binario da dove avrebbe dovuto prendere il treno. Poi la notizia del ritrovamento del cadavere. Ora i familiari non si danno pace: è mai salito su quel treno? E come ha fatto a cadere da un convoglio in corsa? Tutti dubbi ai quali lavorano gli inquirenti, ma di una cosa son certi: non è stato suicidio. Un primo esame sul corpo ha evidenziato ferite e contusioni compatibili con una caduta dal treno. Indagini in corso anche su una telefonata anonima che nei giorni scorsi avrebbe annunciato la morte del ragazzo.