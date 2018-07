Napoli, reparto ospedale chiuso per festa: primario Pignatelli sospeso

E' stato sospeso sine die Francesco Pignatelli, primario di chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare di Napoli, finito nell'occhio del ciclone per aver chiuso il reparto per consentire a tutti di partecipare alla sua festa. "Qualora saranno accertate responsabilità anche del resto dell'equipe del reparto saranno presi ulteriori provvedimenti", afferma il direttore generale della Asl Napoli 1 centro, Mario Forlenza.

L'ipotesi alla quale stanno lavorando i carabinieri del Nas che hanno ispezionato il reparto di chirurgia vascolare è "interruzione di pubblico servizio". Anche il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha deciso di recarsi all'Ospedale del Mare. "Per un attimo ho pensato che fosse una fake news - ha commentato - Poi ho scoperto che purtroppo sarebbe andata proprio così. Vogliamo andare rapidamente in fondo a questa vicenda, come a tutti i casi che tolgono diritti e assistenza ai cittadini. Solo così restituiremo il prestigio che merita al Servizio sanitario nazionale e potremo difenderlo da chi ne mina la credibilità".



Il consigliere regionale dei Verdi che ha denunciato l'accaduto, Francesco Emilio Borrelli, ha chiesto il pugno duro nei confronti dei responsabili. Al direttore sanitario dell'Ospedale del Mare, Giuseppe Russo, Borrelli ha chiesto "la massima inflessibilità". E anche il presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, Silvestro Scotti, ha chiesto di poter avere i dettagli della sospensione e ha comunicato la sua intenzione di convocare Pignatelli "affinché possa offrirci la propria visione delle cose e alla fine assumeremo le dovute decisioni".