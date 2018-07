Napoli, reparto chiuso in ospedale per la festa del primario: scatta l'ispezione

Il reparto di Chirurgia Vascolare del nuovo Ospedale del Mare a Napoli "è stato chiuso con dimissione di tutti i pazienti nella notte tra venerdì e sabato per consentire a medici e infermieri di partecipare alla festa organizzata in un locale a Pozzuoli dal neo primario per celebrare il nuovo incarico". Lo denuncia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, affermando di aver ricevuto diverse segnalazioni in tal senso.