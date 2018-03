Napoli, nuotatore 17enne muore mentre si allena in piscina

Tragedia in una piscina di Caivano, nel Napoletano. Un ragazzo di 17 anni è morto mentre si stava allenando nel centro sportivo Delphinia. Il giovane, tesserato per la società Acquachiara Ati 2000 di Napoli, ha accusato un malore. E' stato immediatamente soccorso, ma è deceduto malgrado un lungo tentativo di rianimazione. Disposto il trasporto della salma nel Secondo Policlinico di Napoli per accertare le cause del decesso.