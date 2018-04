Monza, invalida dopo un intervento mal riuscito: "Mi hanno rovinato la vita"

Dolori atroci, attacchi di panico e un ginocchio enorme che impedisce la deambulazione: queste le conseguenze di un intervento al quale la siciliana Rosaria Consiglio si è sottoposta a Monza dopo una banale caduta. L’operazione avrebbe dovuto alleviare il dolore con l’applicazione di una protesi ma, in seguito a un’infezione, il male è aumentato e la vita di Rosaria è radicalmente cambiata: "Non esisto più, non faccio altro che dormire per non sentire il dolore", ha raccontato alle telecamere di Mattino Cinque, che si è occupato del suo caso.



"Nessuno si prende la responsabilità di togliermi la protesi - ha aggiunto Rosaria -. Il medico mi ha detto: 'Non ti opererò mai più'". La donna, inoltre, non è stata risarcita per il danno subito. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera si è impegnato a trovare una soluzione per far sì che la donna possa essere nuovamente operata in Lombardia.