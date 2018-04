Terremoto in Molise, scuole chiuse in diversi Comuni

Dopo il terremoto di magnitudo 4.2 che ha colpito il Molise, le scuole in diversi Comuni della Regione resteranno chiuse. La sospensione delle attività didattiche è stata disposta dai sindaci in via precauzionale, dopo la constatazione dello sciame sismico in atto. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo e in Puglia e ha scatenato il panico tra la popolazione, senza però causare alcun danno.