Molise, scossa di terremoto magnitudo 4.2: gente in strada, ma nessun danno

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Molise, provocando panico tra la popolazione di vaste aree della regione. A sentire la terra tremare sono stati anche molti abitanti in zone di confine con la Puglia ma il sisma, di magnitudo 4.2, non ha provocato nessun danno, secondo quanto fa sapere la Protezione civile. L'epicentro è stato localizzato ad Acquaviva Collecroce (Campobasso) a 31 chilometri di profondità.

In tanti hanno subito chiamato i numeri di emergenza per segnalare l'evento e sono scesi in strada abbandonando le loro abitazioni, ma dopo qualche momento di paura la situazione è presto tornata alla normalità. La scossa è stata registrata alle 11:48. In particolare, il terremoto è avvenuto a un chilometro a sud-est di Acquaviva Collecroce.



Altre località a pochi chilometri dall'epicentro sono Palata, Castelmauro, Tavenna, San Felice del Molise e Guardialfiera. A confermare che non si sono segnalati problemi dopo la scossa sono stati anche il governatore uscente della Regione Molise Paolo Frattura e il sindaco di Larino, una delle località interessate dall'evento. Racconta Michele Berchicci, sindaco di Palata: "Ero in centro quando ho sentito la terra tremare. La scossa si è avvertita abbastanza forte, la gente è scappata fuori di casa, ma adesso il panico è passato e molti sono rientrati. Ho allertato i vigili per controllare le condizioni di tutta la cittadinanza".



Ingv: "Un terremoto diverso dalla sequenza del centro Italia" - Il terremoto che ha colpito il Molise non rientra nella sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 nell'Italia centrale, secondo gli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. "E' un evento nuovo - spiega il presidente Carlo Doglioni -. Anche la faglia segue un comportamento diverso rispetto ai terremoti della sequenza di Amatrice perché è molto più profonda e segue un movimento orizzontale".