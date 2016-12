Mentre il primario di Modena, Stefano Tondi, rimane ricoverato in ospedale in gravi condizioni, le indagini continuano. Chi lo ha sfregiato è sicuramento qualcuno con con cui aveva avuto a che fare precedentemente. L'unico movente possibile sarebbe un presunto torto subito oppure un intervento chiurgico senza gli effetti promessi o probabilmente solo desiderati. Il rischio è che l'aggressore possa riprovarci ancora: quindi Tondi è blindato in ospedale.