Minniti: "Calano omicidi ma aumenta la percentuale di femminicidi"

"Tutte le statistiche su questo tipo di reati - ha ricordato Minniti - hanno una zona oscura, non facilmente superabile, che sta nel fatto che denunciare è sempre un percorso complicato, ma anche da questo punto di vista si sono fatti passi in avanti importanti. Ma un dato che mi lascia particolarmente preoccupato è che diminuiscono i reati, ma rimane inalterato e in alcuni casi aumenta il fatto che questi reati vengano perpretrati contro le donne: appare come una costante che a mio avviso è inaccettabile".



"Nei primi 9 mesi del 2017 abbiamo un significativo calo degli atti persecutori, -15,7%, ma anche qui le vittime donne sono il 75% dei casi, con una cifra che non muta negli anni: tra 2011 e 2017 abbiamo un'oscillazione che va dal 77, al 75, al 72%. Sulla violenza sessuale abbiamo un decremento dal 2011 al 2016 del 12%: il dato del 2017 è analogo al 2016, con una diminuzione dello 0,2%. Anche qui il dato costante è che il 90% delle vittime di violenze sessuali è donna, è praticamente analogo dal 2011 al 2017".



Sono i drammatici dati resi pubblici dal ministro dell'Interno Marco Minniti, parlando al Senato davanti la Commissione di inchiesta sul femminicidio. "Per i maltrattamenti in famiglia - ha spiegato ancora - nel 2017 abbiamo un calo significativo dei reati: -9,7%, con tuttavia l'80% dei casi che riguardano le donne". "Infine, per il reato di percosse: -9,3%, con un quadro che ci dice che tra il gennaio-settembre 2016 e gennaio-settembre 2017 c'è un lieve aumento delle vittime femminili, da quasi il 45% al 45,10%", ha detto ancora Minniti.



Nel 13,5% dei casi reati compiuti da stranieri - "Nel 2017 l'età media di vittime e autori è intorno ai 50 anni, nel 30% dei casi le vittime hanno un'età inferiore ai 40 anni, nel 18% la vittima è di nazionalità straniera. Fra gli autori dei delitti, più del 20% l'autore ha un'età inferiore ai 30 anni. Nel 13,5% dei casi l'autore è di nazionalità straniera. Il fenomeno ha una diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale", ha concluso Minniti.