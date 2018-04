"Chiunque al mio posto avrebbe dovuto e potuto fare la stessa cosa". È questo il pensiero di Simone Cerverizzo, il 23enne "eroe per caso" che lo scorso 22 aprile è riuscito a portare in salvo una mamma e le sue due figlie dall’incendio che ha distrutto il loro appartamento di via dei Plini, a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Ospite di Pomeriggio Cinque, il giovane ha raccontato quei concitati momenti.



Un "angelo mandato dal cielo": così lo definisce Mary, la donna salvata, anche lei in collegamento con la trasmissione: "Voglio ringraziarlo perché è stato l’unico che ha sentito le urla ed è venuto a salvarci mentre gli altri facevano le foto".