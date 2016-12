24 aprile 2015 Milano, riapre la Darsena: la grande festa per la "rinascita" del porto Domenica 26 aprile l'inaugurazione. Realizzati una nuova area pedonale di 75mila metri quadri e un nuovo mercato in Piazza XXIV Maggio Tweet google 0 Invia ad un amico

18:59 - Il 31 marzo 1979 un barcone ormeggia alla Darsena scaricando un carico di sabbia. Da allora l'antico porto di Milano è rimasto "chiuso", inutilizzato. Almeno finora. Domenica 26 aprile sarà infatti il giorno della riapertura di uno dei luoghi più caratteristici del capoluogo lombardo. I lavori appena conclusi hanno portato alla realizzazione di una nuova area pedonale di 75mila metri quadri e di un nuovo mercato. Oltre al ritorno della navigabilità, la novità più importante è rappresentata dalla riapertura del canale del Ticinello che era stato interrato negli anni '30.

Milano dà il benvenuto alla nuova Darsena e alla nuova Piazza XXIV Maggio dopo 18 mesi di cantiere con un lavoro quotidiano di 60 persone, per una spesa complessiva di quasi 20 milioni di euro. "La nuova Darsena, che nessun milanese ha mai potuto conoscere e vivere, è il lascito più importante di Expo alla nostra città" ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici e Arredo urbano Carmela Rozza. "Oggi – ha aggiunto - ci lasciamo alla spalle anni di degrado, di incuria: uno degli spazi più famosi e frequentati della città acquista un volto moderno e elegante che svilupperà un'attrazione non soltanto nei confronti dei milanesi ma di tutti i visitatori della città. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato consentendo la consegna di quest’opera in tempo per Expo".



Per celebrare al meglio l'evento, il Comune di Milano ha organizzato per domenica 26 aprile una giornata di festa tra musica, spettacoli, mostre e gite in barca. Dalle 10.30 fino a tarda sera, i milanesi e non solo potranno ammirare il nuovo volto di uno dei luoghi più amati e caratteristici della città, riqualificato in occasione di Expo 2015.



Il programma - Ad aprire i festeggiamenti, dalle ore 12.30 alle ore 14, saranno due insoliti flash mob, una performance musicale tra corso San Gottardo e via Col di Lana, e una canoro-danzante in corso Manusardi a cura di ICM con Unione Artigiani di Milano. Dalle 15 alle 21, grazie alla collaborazione con Piano City Milano, dieci colorati pianoforti suoneranno sotto l'arco di Porta Ticinese dalle ore 15 alle 18. I pianoforti resteranno a disposizione del pubblico e di tutti gli amanti della musica sino al 28 aprile.

Dalle 15 alle 20, in piazza XXIV Maggio, gli studenti dei Civici Corsi di Jazz e Cem di Fondazione Milano intratterranno il pubblico con una serie di jam session ispirate ai grandi protagonisti del jazz, del funk e del pop. Nello spazio CineCube sulla Darsena, dalle 15 alle 18, saranno proiettati cortometraggi della Civica Scuola di Cinema sul tema delle vie d’acqua. All’acqua, alla Darsena e alle sue trasformazioni è dedicato anche il racconto teatrale che allievi e diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi hanno creato ad hoc per l’occasione e che presenteranno nel pomeriggio presso il vicolo Lavandai (Naviglio Grande). Mentre alle 16, in via Magolfa, racconteranno la Milano di Alda Merini nella perfomance “Milano è diventata una belva”. Sempre in via Magolfa, alle 18.30, concerto di flauto e chitarra classica nell'ambito del Festival Giovane della Primavera.

Dalle 17.30 alle 22.30, lungo tutto il Naviglio Pavese, si alterneranno una serie di concerti musicali curati dalle Scimmie, uno dei locali più rinomati di Milano per i concerti di musica dal vivo in zona Navigli. Dalle 15 alle 23, per i più giovani e amanti della musica elettronica, al Parco Baden Powell di Ripa di Porta Ticinese, spazio all'animazione e dj set dei più apprezzati dj milanesi.



Tutti a bordo - Una giornata di festa anche per i più piccoli che dalle 15 alle 19 presso la Darsena, grazie alle tre storiche Canottieri di Milano e alla Associazione Marinai d’Italia, potranno vivere l’emozione di salire su barche Vichinga e Dragoni scoprendo così i segreti del canottaggio. Ad attendere i più piccoli anche i famosi bagnini di Cervia con i loro inconfondibili “mosconi rossi” che per l’occasione insegneranno i segreti della voga alla veneziana. Sulle piattaforme galleggianti con il Museo d’Arte e Scienza di via Sella,4 a Milano, si svolgeranno laboratori didattici per bambini.



