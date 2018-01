I carabinieri forestali di Milano hanno sequestrato il Caracal, un gatto-lince selvatico molto pericoloso, che alcuni cittadini avevano segnalato alle autorità. In molti infatti, nel mese di novembre, lo avevano visto passeggiare per il centro della città al guinzaglio di una donna. Si tratta di una 36enne bulgara residente a Milano che ora è stata denunciata per detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica.

Milano, Caracal al guinzaglio: denunciata la proprietaria Tgcom24 1 di 3 Tgcom24 2 di 3 Comune 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'animale, nato in Belgio alla fine di aprile dell'anno scorso e acquistato in Repubblica Ceca per una cifra che probabilmente si aggirava sui 10mila euro, è stato prelevato dall'appartamento dove abita la famiglia in una zona centrale di Milano e affidato temporaneamente alla clinica veterinaria che già lo aveva in cura perchè afflitto da una malattia che ne pregiudica il corretto sviluppo.