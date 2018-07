Migranti, vertice in Procura a Trapani sul mercantile Vos Thalassa

E' in corso in Procura a Trapani un vertice tra i magistrati per decidere quali provvedimenti adottare sulla vicenda della Vos Thalassa, il mercantile che ha soccorso 67 migranti in acque libiche, poi trasferiti sulla nave Diciotti, ferma in porto. Sul tavolo del procuratore Alfredo Morvillo c'è la relazione sugli eventi accaduti sull'imbarcazione e la denuncia di due dei 67 migranti per impossessamento di nave, minacce e violenza.