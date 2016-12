Migranti, salvate 534 persone in nove operazioni di soccorso

Sono 534 i migranti tratti in salvo nelle ultime 24 ore in nove distinte operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia costiera di Roma. I migranti erano a bordo di quattro gommoni e di cinque barchini. Alle operazioni hanno partecipato una unità del dispositivo Eunavformed, compresa tra le organizzazioni non governative di Medici senza frontiere, Moas, Save the children e un'unità mercantile.