15 giugno 2015 Migranti, Renzi: "L'atteggiamento muscolare dei ministri di alcuni Paesi amici non giova" Francia, Austria e Svizzera, fino a domenica, hanno negato a gruppi di profughi di passare il confine. La Ue ha poi reso noto di "non essere a conoscenza di piani B: vogliamo che il sistema di ricollocazione sia obbligatorio. Rispettare Schengen"

18:36 - La Commissione Ue fa sapere di essere "al corrente dei controlli alle frontiere di Francia, Austria e Svizzera" con l'Italia e sta "verificando la situazione" poiché "tutti devono rispettare Schengen". A riportarlo è Natasha Bertaud, portavoce del Commissario Ue all'Immigrazione; rispondendo a una domanda su Renzi sottolinea inoltra che l'Ue "non è al corrente di piani B" e che "vogliamo che il sistema di ricollocazione sia obbligatorio".

Domenica Parigi aveva affermato di non aver sospeso Schengen, ma che non permetterà ai migranti economici irregolari di passare. "Bisogna che l'Italia accetti di creare dei centri per distinguere i migranti economici irregolari dai rifugiati", ha affermato oggi il ministro francese dell'Interno Bernard Cazeneuve, sottolineando che la Francia "non ha bloccato le frontiere".



Dall'inizio dell'anno "abbiamo avuto circa 8mila passaggi e abbiamo fatto riammettere in Italia circa 6mila migranti. Non devono passare, è l'Italia che deve farsene carico. Bisogna rispettare le regole di Schengen", ha spiegato Cazeneuve.



Renzi: atteggiamento muscolare paesi amici non giova - "Il piano A è affrontare tutti insieme la questione immigrazione. E' evidente che l'atteggiamento muscolare di alcuni ministri di paesi amici va in direzione opposta. L'Italia deve farsi carico e se ne fa, salva centinaia di vite e continueremo a farlo". Lo ha dichiarato il premier Matteo Renzi.



"L'immigrazione è una vicenda complessa che si gestisce con la solidità di un Paese come il nostro che non può consentire alla Francia di avere navi nel Mediterraneo e lasciare i migranti in Italia. Nessun egoismo nazionale può chiudere gli occhi", ha poi aggiunto.