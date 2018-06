Migranti, nave ong a Salvini: "Fascista" e lui: "Mai più complice"

Botta e risposta tra la nave ong Lifeline e Matteo Salvini. Dopo la decisione del ministro dell'Interno di chiudere i porti italiani a due imbarcazioni di altrettante organizzazioni non governative, i responsabili della ong tedesca hanno twittato "Quando i fascisti ci fanno pubblicità". Salvini: "Roba da matti, una pseudo organizzazione di volontariato che insulta il vicepremier italiano. Ma io non mollo. Non sarò mai più complice. Da ministro e da papà".