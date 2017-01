Migranti, la Croce Rossa Italiana: "Non gestiremo i Cie"

L'assemblea nazionale della Croce Rossa Italiana, tenutasi a Roma, ha deciso di non gestire i Cie (Centri di identificazione ed espulsione). La decisione è stata presa all'unanimità su proposta del presidente Francesco Rocca e del Consiglio direttivo nazionale. L'organizzazione aveva già espresso pareri critici nei confronti dei Cie, visti come luoghi dove il rispetto e la dignità umana possono non essere tutelati.