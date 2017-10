Migranti, il sindaco di Pozzallo a Tgcom24: arriva gente che spaventa

Ammatuna ha dunque spiegato di essersi rivolto al ministro dell'Interno Marco Minniti affinchè questa situazione possa essere monitorata: "Il fenomeno migratorio che parte dalla Tunisia desta preoccupazioni per possibili infiltrazioni di potenziali soggetti appartenenti a cellule jihadiste. Proprio tra quelli arrivati con l'ultimo sbarco, in dieci hanno tentato la fuga, e successivamente sono stati ricondotti nell'hotspot dalle forze di polizia. E' un episodio increscioso, che desta tra i miei concittadini allarme sociale e preoccupazione di cui mi faccio portavoce, in una città come Pozzallo che ha sempre affrontato la questione migranti con spirito di accoglienza".