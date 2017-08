Migranti, Frontex: in sei mesi 85 mila arrivi in Italia, il 21% in più di un anno fa

Lungo la rotta del Mediterraneo centrale, è stato segnalato un flusso composto in maggioranza da cittadini di Nigeria e Guinea. I nigeriani sono al primo posto anche considerando gli arrivi del primo semestre, davanti ai migranti da Bangladesh, Guinea e Costa d'Avorio.



Nella rotta del Mediterraneo Orientale verso la Grecia, frequentata in maggioranza da siriani, pakistani e iracheni, gli arrivi a giugno sono stati 2.600, cifra analoga a quella del mese precedente. Nei primi sei mesi "circa 9mila migranti hanno raggiunto le isole greche, il 94% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016", dice una nota dell'agenzia Ue per il controllo delle frontiere.



Frontex osserva anche che mentre il numero degli arrivi nelle isole greche orientali è "leggermente diminuito", viceversa "è significativamente cresciuto" il numero dei tentativi di attraversamento illegale della frontiera terrestre fra Turchia e Grecia.



Sarraj: "Faremo di tutto per alleggerire la pressione sull'Italia" - Il premier libico Fayez Al Sarraj assicura che "faremo di tutto per lavorare con l'Italia al fine di sconfiggere i trafficanti di esseri umani e alleggerire la pressione sulle coste italiane", come riferisce un tweet della nostra ambasciata a Tripoli sintetizzando dichiarazione del primo ministro di Tripoli al ministro dell'Interno Marco Minniti.



Dieci navi verso porti italiani, a bordo oltre 7.300 - Sono 10 le navi che al momento si stanno dirigendo verso i porti italiani, con a bordo oltre 7.300 migranti salvati negli ultimi giorni al largo della Libia. L'arrivo delle navi, a seconda del porto di destinazione, è previsto tra giovedì e la giornata di sabato. Al momento, gli scali indicati sono Corigliano Calabro e Vibo Valentia in Calabria, Bari e Brindisi in Puglia, Porto Empedocle e Catania in Sicilia, Salerno in Campania.