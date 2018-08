Migranti, Cei: "Non si può fare politica sulla pelle dei poveri"

I vescovi italiani attaccano il governo sul caso Diciotti e accusano: "Non si può far politica sulla pelle dei poveri". A intervenire in merito è il portavoce della Cei Ivan Maffeis. "Il rischio di strumentalizzare i poveri anche laddove giustamente si chiede una risposta corale e condivisa rimane veramente alto - dice -. Il governo ha usato queste persone per forzare l'Europa a una risposta, che si è rivelata alquanto parziale e debole".