Meteo, ultime ore di caldo estivo: da domani temporali al Nord

PREVISIONI PER OGGI Oggi avremo ancora una giornata con clima estivo e tempo in generale soleggiato, a parte un po' di nubi passeggere ad alta quota, più dense sulle Isole. Nei settori alpini nel pomeriggio sarà possibile qualche breve, occasionale rovescio. La sera aumenta la probabilità di rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine del Nordovest. Temperature in ulteriore lieve aumento, con caldo estivo in gran parte d’Italia e, soprattutto, al Sud e Isole. Venti in prevalenza deboli. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA pari a 85-90).



PREVISIONI PER DOMANI Domenica al Nord tempo instabile: al mattino soprattutto al Nordovest, successivamente anche al Nordest, con rovesci e temporali possibili per tutto l'arco della giornata. I fenomeni saranno più intensi sulle zone a nord del Po, su Alpi e Prealpi. Al Centro piogge o rovesci isolati, al mattino soprattutto in Toscana, Umbria e alto Lazio, in giornata principalmente nelle zone interne e nelle Marche. In Sardegna locali piogge durante la notte, con schiarite già dal mattino. Al Sud e sulle Isole pochi annuvolamenti passeggeri, generalmente senza piogge. Venti da deboli a moderati, da ovest sulla Sardegna, per lo più meridionali altrove. Temperature in calo al Nord, sulla Sardegna e sui versanti tirrenici, con diminuzione più sensibile nei valori massimi al Nordovest. Sarà ancora una giornata molto calda in Puglia e all’estremo Sud.



LA TENDENZA PER LA SETTIMANA PROSSIMA La settimana inizierà all’insegna dell’instabilità atmosferica, in particolar modo nelle regioni settentrionali. Sarà proprio al Nord, infatti, che lunedì ritroveremo il tempo peggiore: in queste regioni sarà elevato il rischio di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili e diffuse nella seconda parte della giornata. Al Centrosud il tempo sarà migliore, prevalentemente soleggiato, anche se non mancherà il passaggio di qualche velatura e qualche locale addensamento più consistente tra la dorsale appenninica centro-settentrionale e il medio versante adriatico, ma senza precipitazioni di rilievo: farà eccezione il nordovest della Toscana, dove non si escludono locali rovesci. Temperature massime in diminuzione al Sud e in Sicilia, dove si attenuerà la breve ondata di caldo estivo. Venti moderati occidentali al Sud e attorno alle Isole, di Libeccio tra il basso Ligure e l’alto Tirreno.



Fino almeno alla giornata di giovedì si conferma la persistenza sull’Italia di una circolazione di aria umida e instabile che, soprattutto al Nord, manterrà elevato il rischio di precipitazioni, spesso sotto forma anche di temporali. Tra la seconda parte di mercoledì e la prima parte di giovedì verranno temporaneamente coinvolte da questa fase instabile anche le regioni centro-meridionali. La tendenza per l’ultima parte della settimana rimane al momento molto incerta: la giornata di venerdì, al momento, vede un generale e netto miglioramento. Per il weekend l’incertezza è ancora elevata: tutti i dettagli nei prossimi aggiornamenti. Dal punto di vista termico, la settimana sarà in generale caratterizzata da valori per lo più nella norma.