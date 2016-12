24 maggio 2016 11:00 Meteo, tempo in miglioramento: da giovedì caldo estivo Ultima parte della settimana con lʼAnticiclone Nordafricano: punte oltre 35 gradi al Sud e Isole

Dopo il passaggio della perturbazione nr.7 del mese che lunedì ha portato forti temporali, grandinate e trombe d’aria con oltre 30 mila fulmini caduti sul Paese in 24 ore, il tempo è tornato decisamente più stabile. Fino a mercoledì- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- avremo inoltre un’ampia escursione fra primo mattino e pomeriggio. Da giovedì assisteremo a un primo vero assaggio estivo, determinato dal progressivo rigonfiamento dell’Anticiclone Nordafricano verso il Mediterraneo e l’Europa centro-orientale. L’aria rovente in arrivo sulle nostre regioni sarà responsabile di una precoce ondata di caldo con temperature ben oltre i valori normali: al Centronord verranno toccati picchi di 28-32 gradi, mentre al Sud e soprattutto sulle Isole maggiori i termometri segneranno punte oltre 35 gradi. La durata di questa fase calda, durante la quale non sono esclusi nuovi record termici per il mese di maggio, varierà a seconda della zona: al Sud e sulle regioni adriatiche si prolungherà probabilmente fino a metà della prossima settimana, mentre al Nord e sulle regioni tirreniche verrà ridimensionata già a partire da domenica per l’avvicinarsi di una perturbazione temporalesca la cui traiettoria è ancora da definire nei dettagli.

Previsioni per martedìMartedì la coda della perturbazione determinerà ancora una residua nuvolosità nelle zone orientali del Paese, che favorirà ancora la formazione di qualche isolato e breve rovescio sulle Prealpi orientali, in Puglia e sull’Appennino centro-meridionale. In tutto il resto d’Italia prevarrà il sole. Temperature massime in calo su medio Adriatico e Sud, in deciso rialzo al Nord. Ancora ventoso per venti occidentali. Notevole differenza termica tra lunedì e martedì al Nordovest e sulle regioni adriatiche: a Milano passeremo da 18 gradi a 25 gradi, a Brescia da 20 gradi a 25 gradi, a Pescara da 29 gradi a 22 gradi, a Bari da 30 gradi a 21 gradi.