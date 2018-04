1 aprile 2018 18:56 Meteo, lunedì di Pasquetta prevalentemente soleggiato Gite fuoriporta con il clima mite, ma da martedì nuovo peggioramento al Centro-Nord

"La giornata di Pasquetta beneficerà del temporaneo rinforzo di un promontorio di alta pressione – spiegano i meteorologi di Meteo.it – e di conseguenza il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'Italia, accompagnato da temperature diurne miti, con massime comprese tra 15 e punte di 18-19 gradi". Questa parentesi di bel tempo sarà solo temporanea; infatti tra martedì e mercoledì giungerà una nuova perturbazione, la prima di aprile, che interesserà soprattutto le nostre regioni centro-settentrionali. "Giovedì la sua retroguardia, associata ad aria più fresca e instabile, avrà ancora strascichi tra il Nord-Est e il Centro e coinvolgerà marginalmente anche il Sud".

PREVISIONI PER PASQUETTATempo stabile e soleggiato in gran parte del Paese, salvo delle velature di passaggio e qualche annuvolamento più compatto - ma innocuo - intorno al Ligure, nel basso Piemonte, e al mattino anche tra Campania e Calabria tirrenica. Temperature minime in leggero calo, massime quasi invariate al Nord, in crescita al Centro-Sud e sulle Isole; ampia escursione termica fra il primo mattino e il pomeriggio. Venti meridionali localmente moderati su Ligure, alto Tirreno e Sardegna.

PREVISIONI PER MARTEDÌPrevarrà il sole in gran parte del Centro-Sud. Al mattino residue schiarite anche al Nord-Est. Molte nuvole fin dal mattino al Nord-Ovest e sull'alta Toscana con le prime isolate precipitazioni tra Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente ligure. Nel pomeriggio piogge più diffuse al Nord-Ovest con neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri. Tra sera e notte peggiora anche al Nord-Est e in Toscana. Temperature minime per lo più in rialzo, massime in ulteriore aumento al Centro-Sud, in calo al Nord-Ovest. Intensi venti di Scirocco sui mari di ponente.