Meteo, con la stabilità anche nebbie e inquinamento

PREVISIONI DI SABATONonostante il Nord sia lambito dalle frange più deboli di una perturbazione in transito oltralpe, il tempo rimane decisamente stabile, ma con la presenza di nebbie e strati di nubi basse in gran parte della pianura padana, Venezie, valli interne del Centrosud, gran parte delle coste adriatiche e tirreniche, e in Sardegna; nel resto del Paese le schiarite resteranno ampie. Nelle ore centrali del giorno le nebbie e le nubi tenderanno seppur parzialmente a diradarsi. Temperature massime in calo in quota sulle Alpi, in Lombardia, est del Piemonte, Appennino e Sicilia; in generale rimaniamo sopra le medie al di fuori delle aree nebbiose. Previsti 12 gradi per Piacenza, 13 gradi per Milano, Brescia, Bologna, Rimini, Treviso, Venezia, Verona, Perugia, 14 gradi per Bergamo, Novara, Udine, 15 gradi per Campobasso, Rieti, 16 gradi per Torino, Trieste, Firenze, Pescara, Ancona, Viterbo, Potenza, 17 gradi per Imperia, Grosseto, Pisa, Bari, Crotone, 18 gradi per Aosta, Cuneo, Bolzano, Trento, Roma, L'Aquila, Brindisi, Catanzaro, Lecce, Sassari, 19 gradi per Genova, Napoli, Taranto, Trapani, Palermo, Alghero, Olbia, 20 gradi per Lamezia, Cagliari, 21 gradi per Reggio Calabria, Catania e Messina. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto (IdA di 90 al Centronord, 95 per il Sud).



TASSI DI INQUINAMENTO ALLE STELLE

Lo scarso rimescolamento verticale dell'atmosfera è responsabile di un aumento dell'inquinamento e del peggioramento della qualità dell'aria che si registra nelle cittadine di pianura. Il Pm10 è già abbondantemente al di sopra della soglia limite di 50 μg/m³ in numerose città; ad esempio ieri il livello di Pm10 era 77 μg/m³, a Cremona 81 μg/m³, a Meda 85 μg/m³, a Milano 93 μg/m³, a Pavia 95 μg/m³ e a Vigevano 113 μg/m³.