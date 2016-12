Meteo, arrivano temporali e pioggia

Previsioni per lunedì - Al mattino rovescio o temporali più probabili su centrosud del Piemonte, Liguria, Emilia occidentale, Toscana, Umbria e alto Lazio. Altrove prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. A metà giornata rapida estensione dei rovesci e dei temporali a quasi tutte le regioni centrali (fenomeni meno probabili lungo le coste adriatiche), Campania, Basilicata, zone interne della Puglia, Calabria tirrenica, rilievi della Sicilia, nordest della Sardegna. Al Nord ultime precipitazioni su Piemonte meridionale, Liguria e sud Emilia. Anche lunedì massima attenzione, perché i temporali potranno essere anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento: non si escludono locali nubifragi. Andrà meglio su Lombardia e Triveneto, dove avremo schiarite anche ampie. Temperature in generale diminuzione, più sensibile su basso Piemonte, Liguria, Emilia, regioni centrali, Sardegna e Campania. Lunedì Indice di Affidabilità (IdA) con un valore di 70 in tutto il Paese.

La tendenza per il resto della settimana - La fase instabile proseguirà anche martedì e mercoledì, con un'attenuazione dell'ondata di calore. In particolare, martedì, mentre si registrerà un miglioramento al Nord e sull'alta Toscana, il tempo resterà ancora molto instabile al Centrosud e nelle Isole, con elevato rischio di rovesci e qualche temporale. In serata i fenomeni tenderanno a concentrarsi al Sud e nel nordest della Sicilia. Temperature in diminuzione al Sud e nelle Isole, in rialzo invece al Nordovest e sulla Toscana. Diminuirà anche il disagio notturno grazie a un ridimensionamento delle temperature minime. Mercoledì l'instabilità di concentrerà sulle regioni meridionali, dove saranno ancora possibili precipitazioni. Tempo prevalentemente stabile e soleggiato al Centronord e Sardegna, con temperature in rialzo. Conclusa questa fase di instabilità mercoledì al Sud, per giovedì si conferma tempo stabile e caldo in tutto il Paese. La tendenza per l'ultima parte della settimana, tuttavia, vede un nuovo possibile peggioramento, con tempo instabile a partire dal Nord. Una tendenza, questa, che andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.



Meteo.it ha introdotto nelle grafiche televisive e sul sito una nuova informazione per gli utenti: l'Indice di Affidabilità (http://www.meteo.it/news/una-rivoluzione-nelle-previsioni-meteo-arriva-l-ida-indice-di-affidabilita-7510.shtml) Per quanto riguarda l'Indice di Affidabilità (IdA), la previsione di domenica presenta valori di 75 al Nord, 80 al Centro, 85 al Sud.