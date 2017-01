Mediterraneo, Guardia Costiera: salvati mille migranti, un morto

Sono circa mille i migranti tratti in salvo nel Mediterraneo in nove operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera. Da uno dei gommoni soccorsi è stato però recuperato anche un corpo senza vita. I migranti stavano compiendo la traversata a bordo di sei gommoni e tre barche in legno e sono stati soccorsi da Nave Diciotti della Guardia Costiera, Nave Golfo Azzurro e dal rimorchiatore OOC Tiger.