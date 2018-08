Medico perugino su Facebook: "I migranti andrebbero annegati al largo"

I migranti, proseguiva il post, pubblicato in un gruppo del quale fanno parte circa 38mila medici, arrivano "con le tute firmate e le trippe piene, sono con la scabbia ma per chissà quali violenze perpetuate". La dottoressa ha quindi rimosso il proprio profilo (e il post) dai social, ma la blogger Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Twitter lo screenshot del commento, che ha ottenuto in poco tempo centinaia di like, retweet e commenti.



Con l'apertura del procedimento disciplinare, l'Asl ha inviato una comunicazione al medico: "Come prevede la normativa - ha spiegato il direttore generale dell'azienda sanitaria, Imolo Fiaschini - la richiesta di chiarimenti è stata formalizzata dal primario del Pronto Soccorso. Ora seguiranno i passi successivi previsti dalla legge". Su caso è intervenuto anche l'assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini: "Di fronte a dichiarazioni razziali e che non rispettano la dignità della persona non possiamo certamente fare finta di niente".