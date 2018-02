Marijuana light e legale: il nuovo mercato esplode in Italia

È possibile comprare la cannabis in Italia? A parlarne è la Iena Matteo Viviani, che pone l’attenzione sui possibili effetti di una nuova legge in vigore in Italia secondo cui si può coltivare canapa con bassissimo contenuto di thc se il principio attivo non supera lo 0,2%. Lo scopo del servizio è infatti quello di analizzare un mercato in costante espansione, anche grazie all’intervista al dottor Paolo Poli, presidente della società scientifica di ricerca sulla cannabis “Sulla cannabis ci sono troppi pregiudizi”. Ai microfoni delle Iene parlano anche Luca Marola e Leonardo Brunzini rispettivamente amministratore e agronomo di Easyjoint, azienda leader in Italia nel settore della marijuana light: “Attualmente con questo mercato abbiamo fatturato sopra il milione e mezzo di euro e questo è solo l’inizio”. Un prodotto che è legale acquistare ma che non può essere utilizzato a fini di consumo per il fumo.