Chi andando sulla spiaggia libera fin dall'alba non ha mai trovato in prima fila sdraio e ombrelloni senza un padrone, lasciati lì dal giorno prima? Ora per chi ha quest'abitudine sono tempi difficili. La Guardia Costiera, attraverso l'operazione "Mare sicuro", ha dichiarato guerra all'ombrellone selvaggio e sono centinaia i sequestri scattati in tutta Italia, dalla Toscana alla Calabria, passando per le coste di Abruzzo e Sardegna. La brutta abitudine di lasciare l'attrezzatura in riva al mare, occupando abusivamente suolo pubblico, è antica e i sequestri restano l'unica soluzione: chi si presenterà a reclamarne la proprietà riceverà una multa di 200 euro. Ricomprare tutto - penserà chi viola il divieto - costa meno.